Масована ракетна атака по Україні: 5 загиблих, щонайменше 40 постраждалих

Сьогодні вранці росіяни вкотре атакували Україну ракетами.

Станом на 08:45 відомо про 5 загиблих та щонайменше 40 постраждалих.

Про це повідомив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.

Влучання у цивільні об’єкти зафіксовані у Києві та області, Павлограді, Харкові.

Київ: внаслідок ракетного удару у столиці виникли кілька пожеж – у Святошинському, Солом’янському та Печерському районах. Одна людина загинула, є постраждалі цивільні. Пошкоджені дві багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі.

Київщина: рятувальники працюють у Бучанському районі. Пошкоджені два багатоповерхові будинки, приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Постраждали троє людей.

Дніпропетровська область: внаслідок атаки по Павлограду одна людина загинула, одна – травмована.

Харків: окупанти влучили у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, троє людей загинули, ще близько 30 постраждали.

Рятувальники обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали. На місцях працюють психологи. Слідчі поліції ретельно фіксують ці злочини. Чергова атака терористів, яка забрала життя та залишила сотні людей без осель. Ось справжні наміри росії: щоденний терор цивільних, – додав Клименко.

Оновлено: Кличко повідомив, що у Києві внаслідок російської ракетної атаки станом на 9:30 постраждали 18 людей. Із них 13 – госпіталізовані, зокрема троє дітей. Тринадцятирічному хлопцю та чотирьом дорослим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу. Наразі постраждала жива!

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