Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Масована ракетна атака по Україні: 5 загиблих, щонайменше 40 постраждалих

Масована ракетна атака по Україні: 5 загиблих, щонайменше 40 постраждалих

Сьогодні 09:16
просмотров

Сьогодні вранці росіяни вкотре атакували Україну ракетами.

Новости Днепра про Масована ракетна атака по Україні: 5 загиблих, щонайменше 40 постраждалих

Станом на 08:45 відомо про 5 загиблих та щонайменше 40 постраждалих.

Про це повідомив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.

Влучання у цивільні об’єкти зафіксовані у Києві та області, Павлограді, Харкові.

Новости Днепра про Масована ракетна атака по Україні: 5 загиблих, щонайменше 40 постраждалих

Новости Днепра про Масована ракетна атака по Україні: 5 загиблих, щонайменше 40 постраждалих

Київ: внаслідок ракетного удару у столиці виникли кілька пожеж – у Святошинському, Солом’янському та Печерському районах. Одна людина загинула, є постраждалі цивільні. Пошкоджені дві багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі.

Київщина: рятувальники працюють у Бучанському районі. Пошкоджені два багатоповерхові будинки, приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Постраждали троє людей.

Дніпропетровська область: внаслідок атаки по Павлограду одна людина загинула, одна – травмована.

Харків: окупанти влучили у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, троє людей загинули, ще близько 30 постраждали.

Рятувальники обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали. На місцях працюють психологи. Слідчі поліції ретельно фіксують ці злочини. Чергова атака терористів, яка забрала життя та залишила сотні людей без осель. Ось справжні наміри росії: щоденний терор цивільних, – додав Клименко.

Новости Днепра про Масована ракетна атака по Україні: 5 загиблих, щонайменше 40 постраждалих

Новости Днепра про Масована ракетна атака по Україні: 5 загиблих, щонайменше 40 постраждалих

Оновлено: Кличко повідомив, що у Києві внаслідок російської ракетної атаки станом на 9:30 постраждали 18 людей. Із них 13 – госпіталізовані, зокрема троє дітей. Тринадцятирічному хлопцю та чотирьом дорослим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу. Наразі постраждала жива!

Новости Днепра про Масована ракетна атака по Україні: 5 загиблих, щонайменше 40 постраждалих

Читайте також:

Новости Днепра про Масована ракетна атака по Україні: 5 загиблих, щонайменше 40 постраждалихУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Деякі тролейбуси тимчасово змінили маршрут: як у Дніпрі у вівторок працює громадський транспорт
Новини Дніпра
Сьогодні 09:02
Деякі тролейбуси тимчасово змінили маршрут: як у Дніпрі у вівторок працює громадський транспорт

Важлива інформація!

Останній раз бачили на Космічній: у Дніпрі поліція розшукує 17-річного хлопця
Новини Дніпра
Сьогодні 08:41
Останній раз бачили на Космічній: у Дніпрі поліція розшукує 17-річного хлопця

Потрібна ваша допомога!

У Павлограді внаслідок масованої ракетної атаки є загиблі, – Лисак
Новини Дніпра
Сьогодні 08:14
У Павлограді внаслідок масованої ракетної атаки є загиблі, – Лисак

Сьогодні вранці росіяни масовано атакували Україну ракетами.

Мешканців Дніпра закликають не ігнорувати тривогу: у повітрі стратегічна авіація, є пуски ракет
Новини Дніпра
Сьогодні 06:18
Мешканців Дніпра закликають не ігнорувати тривогу: у повітрі стратегічна авіація, є пуски ракет

Будь ласка, будьте у безпечних місцях!

Наверх