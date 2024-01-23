Массированная ракетная атака по Украине: 5 погибших, по меньшей мере 40 пострадавших

Информация каждую минуту меняется, поэтому следите за обновлениями!

Сегодня утром россияне в очередной раз атаковали Украину ракетами.

По состоянию на 08:45 известно о 5 погибших и по меньшей мере 40 пострадавших.

Об этом сообщил Игорь Клименко, Министр внутренних дел Украины.

Попадания в гражданские объекты зафиксированы в Киеве и области, Павлограде, Харькове.

Киев: в результате ракетного удара в столице возникло несколько пожаров – в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. Один человек погиб, есть пострадавшие гражданские. Повреждены две многоэтажки, частное здание, автомобили.

Киевщина: спасатели работают в Бучанском районе. Повреждены два многоэтажных дома, частный дом, хозяйственные постройки и автомобили. Пострадали три человека.

Днепропетровская область: в результате атаки по Павлограду один человек погиб, один – травмирован.

Харьков: оккупанты попали в два многоэтажных дома. По предварительным данным, три человека погибли, еще около 30 пострадали.

Спасатели обследуют поврежденные здания, разбирают завалы. На местах работают психологи. Следователи полиции тщательно фиксируют эти преступления. Вот истинные намерения россии: ежедневный гражданский террор, – добавил Клименко.

Обновлено: Кличко сообщил, что в Киеве в результате российской ракетной атаки по состоянию на 9:30 пострадали 18 человек. Из них 13 – госпитализированы, в том числе трое детей. Тринадцатилетнему мальчику и четырем взрослым медики оказали помощь на месте. Одну женщину доставили в реанимацию и продолжают оказывать интенсивную помощь. Она жива!

Обновлено2: мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе в результате утреннего удара уже 38 раненых и двое погибших.

Обновлено3: в Харькове уже 4 погибших и 42 пострадавших, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обновлено4: данные о четвертом погибшем в Харькове не подтвердились. По состоянию на данный момент в результате ударов трое погибших, сообщил Олег Синегубов.

Обновлено5: уже известно о 22 пострадавших в результате вражеских обстрелов Киева. В Харькове из-за атаки россиян, по предварительным данным, погибли пять человек, 51 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения. Из-под завалов спасены 27 человек. В Павлограде один погибший.

Обновлено6: в результате утренних обстрелов Харькова уже 6 погибших.

Обновлено7: в Харькове под завалами спасатели обнаружили тело девятилетней девочки. На сейчас – уже 8 погибших.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: