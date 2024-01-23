У Дніпрі чоловік сховався на ніч у підсобці супермаркету, щоб викрасти алкоголь і продукти

Мешканець Дніпра вигадав неординарну схему, щоб викрасти з магазину алкоголь і продукти.

Так, чоловік ввечері зайшов до супермаркету на вулиці Космічній, 25Д, знаючи, що він зачиняється о 22:00, він сховався у підсобці (вона знаходиться біля головного входу) та чекав, поки персонал піде.

Коли магазин зачинився, дніпрянин вийшов у торговельний зал та почав “збирати собі кошик”. Він взяв з полиць лососевий фарш, рибні палички, горілку кількох видів, сік, мідії, сигарети, лососеву ікру, батончик, пиво, вино тощо. Усе це чоловік склав в пакет та повернувся у підсобку чекати, коли магазин відчиниться, щоб піти з нього непоміченим.

Однак вранці непомітно втекти йому не вдалось – його виявив працівник супермаркету.

Правоохоронці зафіксували цей факт та передали зібрані матеріали до суду.

Про це нам стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 185 КК України, та призначив йому покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі.

Але враховуючи той факт, що містянин повністю визнав свою вину, суд на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України “Звільнення від відбування покарання з випробуванням” вирішив звільнити чоловіка від відбування призначеного йому покарання, якщо він протягом двох років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення, а також виконає покладені на нього обов’язки: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання. Крім того, дніпрянин має сплатити на користь держави витрати на залучення експерта у цьому кримінальному провадженні у розмірі 1 350 грн.

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