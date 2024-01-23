“Коли твоя донька плаче в трубку, бо вилітають двері та вікна”: кінологиня з Павлограда про ранкову атаку

Керівниця пошуково-рятувального загону "Антарєсу" Лариса Борисенко поділилася деталями ранкового обстрілу Павлограда.

Зранку 23 січня Павлоград атакували ракетами. Внаслідок обстрілу в одному із скверів загинула 43-річна жінка. Ще один чоловік отримав серйозні поранення. У місті пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки.

Керівниця пошуково-рятувального загону “Антарєс”, який базується в Павлограді, розповіла про пережиті під час ранкового обстрілу емоції. За словами Лариси Борисенко, постраждало помешкання її доньки.

Це коли твоя доросла та сильна дитина плаче в слухавку, бо вибухи зовсім поряд, а в неї вдома вилітають вікна та двері. Та фіксує та заспокоює своїх собак. Це коли твій старший брат кричить в слухавку: “Я не можу додзвонитися до дружини!!!! Вона – там!!! – написала у своєму Facebook Лариса.

Лариса каже, що останніми днями мала проблеми зі сном.

“Як ви?”, – це коли вибух за вибухом, а ти розумієш, що саме там знаходяться єдині твої 2 кревно рідні людини, які залишилися тобі на Цьому Світі…

А тебе вже декілька днів, як сон з продовженням, переслідують сни про страшні завали, а ти заспокоюєш себе: “Та то просто “дігнало” – попустить.” А тільки що, увечері, знов повернулася з страшних завалів де завершилося, одним разом, багато життів. І ти знаєш – як це працює! Як там воно – всередині.

Постраждали помешкання ще кількох кінологів “Антарєсу”. Обійшлося без травмованих, але дверей та вікон в квартирах немає.

Це коли в чаті “Антарєс.”:- від бійця, який пройшов пекло: “я лежав на землі, закривав собаку, але їй це не подобалося.”;- “в моей машині немає заднього скла – уламок влучив.”;- “в мене немає вікна та двері”Це коли ти розумієш, що вони спотворили місця твого дитинства, юності, місця, дороги для тебе Поки толерантні країни чекають та “виражають стурбованість”, – зло, – велике та страшне ЗЛО, – воно вже повзе до них! Воно буде йти далі, – зауважила кінологиня.

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки загинуло щонайменше четверо людей, ще кілька десятків отримали поранення.

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