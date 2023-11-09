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  • Адвокаты Коломойского говорят, что бизнесмен болен, поэтому просят выпустить его из СИЗО

Адвокаты Коломойского говорят, что бизнесмен болен, поэтому просят выпустить его из СИЗО

Сегодня 21:23
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Игорь Коломойский сидит в СИЗО уже больше двух месяцев.

Новости Днепра про Адвокаты Коломойского говорят, что бизнесмен болен, поэтому просят выпустить его из СИЗО

Несмотря на то, что суд готов выпустить под залог одиозного бизнесмена, тот не соглашается на это. В настоящее время адвокаты Коломойского просят об изменении меры пресечения для экс-владельца «ПриватБанка» из-за ухудшения его состояния здоровья.

Об этом пишет Главком. 

Адвокаты утверждают, что у Игоря Коломойского, более двух месяцев сидящего в СИЗО, ухудшилось здоровье и нашли новые болезни. Бизнесмен до сих пор не прошел медосмотр, разрешенный судом в конце октября, уверяют его защитники.

Суд первой инстанции по сегодняшний день (почти месяц) не направил материалы дела в апелляционный суд, что делает невозможным рассмотрение апелляционной жалобы, – говорят они.

Адвокаты говорят, что правоохранители и судьи якобы создаю «искусственные преграды», которые не позволяют изменить меру пресечения. Представители Коломойского просят посадить бизнесмена под ночной домашний арест.

По словам адвокатов, к Игорю Коломойскому якобы не пускают родственников.

Что предшествовало?

О подозрении Игоря Коломойского объявили утром 2 сентября. Впоследствии бизнесмен получил еще несколько подозрений от БЭБ, НАБУ и СБУ.

В частности, ему инкриминируют завладение 9,2 миллиарда гривен ПриватБанка и обвиняют в легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога.

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Новости Днепра про Адвокаты Коломойского говорят, что бизнесмен болен, поэтому просят выпустить его из СИЗОУкраїнська Новости Днепра про Адвокаты Коломойского говорят, что бизнесмен болен, поэтому просят выпустить его из СИЗОРусский

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