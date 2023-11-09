Адвокаты Коломойского говорят, что бизнесмен болен, поэтому просят выпустить его из СИЗО

Несмотря на то, что суд готов выпустить под залог одиозного бизнесмена, тот не соглашается на это. В настоящее время адвокаты Коломойского просят об изменении меры пресечения для экс-владельца «ПриватБанка» из-за ухудшения его состояния здоровья.
Об этом пишет Главком.
Адвокаты утверждают, что у Игоря Коломойского, более двух месяцев сидящего в СИЗО, ухудшилось здоровье и нашли новые болезни. Бизнесмен до сих пор не прошел медосмотр, разрешенный судом в конце октября, уверяют его защитники.
Суд первой инстанции по сегодняшний день (почти месяц) не направил материалы дела в апелляционный суд, что делает невозможным рассмотрение апелляционной жалобы, – говорят они.
Адвокаты говорят, что правоохранители и судьи якобы создаю «искусственные преграды», которые не позволяют изменить меру пресечения. Представители Коломойского просят посадить бизнесмена под ночной домашний арест.
По словам адвокатов, к Игорю Коломойскому якобы не пускают родственников.
О подозрении Игоря Коломойского объявили утром 2 сентября. Впоследствии бизнесмен получил еще несколько подозрений от БЭБ, НАБУ и СБУ.
В частности, ему инкриминируют завладение 9,2 миллиарда гривен ПриватБанка и обвиняют в легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога.
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