НАБУ арештувало майно Ігоря Коломойського: що знайшли у екс-бенефіціара Приватбанку

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура після оголошення підозри бізнесмену Ігорю Коломойському вжили заходи щодо арешту його активів.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Як пояснили детективи, такий крок обумовлений “необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні про привласнення коштів “Приватбанку” в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення”.

На підставі постанови директора Бюро, погодженої керівником САП, терміном на 48 годин накладено арешт на:

частки у статутному капіталі товариств, якими Коломойський володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, на понад 3 млрд грн;

майже 1 тисячу об’єктів нерухомості;

понад 1,6 тисячі транспортних засобів та суден.

Правоохоронці спрямували клопотання про накладення арешту на відповідне майно до Вищого антикорупційного суду.

До слова, 7 вересня Коломойський отримав підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень Приватбанку.

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