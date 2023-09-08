Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.
Як пояснили детективи, такий крок обумовлений “необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні про привласнення коштів “Приватбанку” в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення”.
На підставі постанови директора Бюро, погодженої керівником САП, терміном на 48 годин накладено арешт на:
Правоохоронці спрямували клопотання про накладення арешту на відповідне майно до Вищого антикорупційного суду.
До слова, 7 вересня Коломойський отримав підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень Приватбанку.
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