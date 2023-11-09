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Адвокати Коломойського кажуть, що бізнесмен хворий, тому просять випустити його із СІЗО

Сьогодні 21:23
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Ігор Коломойський сидить у СІЗО уже понад два місяці.

Новости Днепра про Адвокати Коломойського кажуть, що бізнесмен хворий, тому просять випустити його із СІЗО

Попри те, що суд готовий випустити одіозного бізнесмена під заставу, той не погоджується на це. Наразі адвокати Коломойського просять про зміну запобіжного заходу для ексвласника “ПриватБанку” через погіршення його стану здоров’я.

Про це пише Главком. 

Адвокати стверджують, що у Ігоря Коломойського, який понад два місяці сидить в СІЗО, погіршилося здоров’я та знайшли нові хвороби. Бізнесмен досі не пройшов медогляд, який дозволив суд наприкінці жовтня, запевняють його захисники.

Суд першої інстанції по сьогоднішній день (майже місяць) не направив матеріали справи до апеляційного суду, що унеможливлює розгляд апеляційної скарги, – кажуть вони.

Адвокати кажуть, що правоохоронці та судді нібито створюю “штучні перепони”, які не дозволяють змінити запобіжний захід. Наразі представники Коломойського просять посадити бізнесмена під нічний домашній арешт. 

За словами адвокатів, до Ігоря Коломойського нібито не пускають родичів. 

Що передувало?

Про підозру Ігорю Коломойському оголосили вранці 2 вересня. Згодом бізнесмен отримав ще кілька підозр від БЕБ, НАБУ та СБУ. 

Зокрема, йому інкримінують заволодіння 9,2 мільярда гривень ПриватБанку та обвинувачують у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення.

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Новости Днепра про Адвокати Коломойського кажуть, що бізнесмен хворий, тому просять випустити його із СІЗОУкраїнська

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