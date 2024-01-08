11 человек в больницах: появились уточненные данные по ударам по Новомосковску и Кривому Рогу

По уточненным данным, в Новомосковске из-за ракетного удара 27 пострадавших. 11 остаются в медучреждении. Из них четверо – дети. Сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
В Кривом Роге и районе – 4 пострадавших. Один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести. Наряду с ранеными врачи, оказывающие всю необходимую помощь.
Как отметили в ГСЧС, спасатели до сих пор занимаются ликвидацией пожаров после ракетных ударов и разбирают завалы.
Спасатели уточнили, что в Новомосковске возник пожар, который уже был ликвидирован. Повреждены 3 админздания, 2 автозаправочные станции, 5-этажный дом и несколько автомобилей. Взрывной волной было перевернуто маршрутное такси, 8 пассажиров самостоятельно выбрались из салона.
По предварительной информации, в результате вражеской атаки погиб 1 человек, ранены 27 человек, из которых 5 детей. Сотрудники ГСЧС спасли 1 человека.
На фото воронка после одного из прилетов.
Напомним, только по Кривому Рогу нанесли 9 ракетных ударов. Помимо ТЦ и домов повреждены также больницы. Там выбито не менее 300 окон.
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