1000 и один цветок: в центре Павлограда расцвели аллеи роз (ФОТО)

Невероятная красота!

Недавно мы писали, что в Днепре в парке Глобы расцвело «поле» роз. Там цветут светло-розовые, ярко-розовые, темно-розовые, нежные персиковые, белые и красные розы.

Но не только в нашем городе есть такая красота.

Так, в центре Павлограда расцвели аллеи роз.

На них – сотни, а то и тысячи невероятно ароматных цветов алого цвета.

Об этом сообщает dnepr.info.

Есть также нежно-розовые, желтые и белые цветочки.

Местные жители очень любят гулять возле этих аллей, особенно вечером и рано утром — когда аромат роз слышен очень отчетливо.

Напомним, ранее мы писали: Тоннельная балка в Днепре покрылась розовыми «облаками»: расцвели сотни кустов скумпии (ФОТО).

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