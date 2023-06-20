В Никополе горел большой торговый павильон (ФОТО)

К месту вызова привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

К счастью, люди не пострадали.

Пожар локализовали в 08:58 и ликвидировали в 09:25.

Прибыв на место, спасатели установили, что огнем охвачен торговый павильон и существует угроза распространения пожара на соседние торговые сооружения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 08:43.

Сегодня, 20 июня, в Никополе на улице Электрометаллургов загорелся торговый павильон.

В понедельник, 19 июня, в Днепре заминировали два торговых центра…

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