В Никополе горел большой торговый павильон (ФОТО)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 08:43.
Прибыв на место, спасатели установили, что огнем охвачен торговый павильон и существует угроза распространения пожара на соседние торговые сооружения.
Пожар локализовали в 08:58 и ликвидировали в 09:25.
Огонь повредил торговое оборудование, товар и конструкции одноэтажного павильона. Общая площадь возгорания составила 60 кв. м.
К счастью, люди не пострадали.
К месту вызова привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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