1000 і одна квітка: у центрі Павлограда розквітли трояндові алеї (ФОТО)

Неймовірна краса!

Нещодавно ми писали, що у Дніпрі у парку Глоби розквітло трояндове “поле”. Там квітнуть світло-рожеві, яскраво-рожеві, темно-рожеві, ніжні персикові, білі та насичено-червоні троянди.

Але не тільки у нашому місті є така краса.

Так, у центрі Павлограда розквітли трояндові алеї.

На них – сотні, а то й тисячі неймовірно ароматних квіток яскраво-червоного кольору.

Про це повідомляє dnepr.info.

Є також ніжно-рожеві, жовті та білі квіточки.

Місцеві мешканці дуже люблять гуляти біля цих алей, особливо ввечері та рано-вранці – коли аромат троянд чути дуже виразно.

Нагадаємо, раніше ми писали: Тунельна балка в Дніпрі вкрилась рожевими “хмарами”: розквітли сотні кущів скумпії (ФОТО).

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