50 відтінків рожевого: у парку Глоби розквітло трояндове “поле”

Троянди пахнуть просто неймовірно!

Світло-рожеві, яскраво-рожеві, темно-рожеві, ніжні персикові, білі та насичено-червоні – у Дніпрі у парку Глоби розквітли сотні троянд.

Про це повідомляє dnepr.info.

Якщо ви полюбляєте троянди та і взагалі квіти – то це “поле” для вас.

Ними можна любуватися годинами.

До того ж квіти неймовірно приємно пахнуть.

Дніпряни та гості міста не проходять повз таку красу – майже кожен або фотографується на фоні квіток, або фотографує їх!

Якщо хочете побачити цю красу на власні очі – то скоріше вирушайте на прогулянку до парку!

Нагадаємо, раніше ми писали, як виглядають пляжі Одеси після підриву Каховської ГЕС (ФОТО).

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