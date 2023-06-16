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50 відтінків рожевого: у парку Глоби розквітло трояндове “поле”

Сьогодні 17:52
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Троянди пахнуть просто неймовірно!

Новости Днепра про 50 відтінків рожевого: у парку Глоби розквітло трояндове

Світло-рожеві, яскраво-рожеві, темно-рожеві, ніжні персикові, білі та насичено-червоні – у Дніпрі у парку Глоби розквітли сотні троянд.

Про це повідомляє dnepr.info.

Новости Днепра про 50 відтінків рожевого: у парку Глоби розквітло трояндове

Новости Днепра про 50 відтінків рожевого: у парку Глоби розквітло трояндове

Якщо ви полюбляєте троянди та і взагалі квіти – то це “поле” для вас.

Новости Днепра про 50 відтінків рожевого: у парку Глоби розквітло трояндове

Новости Днепра про 50 відтінків рожевого: у парку Глоби розквітло трояндове

Ними можна любуватися годинами.

Новости Днепра про 50 відтінків рожевого: у парку Глоби розквітло трояндове

Новости Днепра про 50 відтінків рожевого: у парку Глоби розквітло трояндове

До того ж квіти неймовірно приємно пахнуть.

Новости Днепра про 50 відтінків рожевого: у парку Глоби розквітло трояндове

Новости Днепра про 50 відтінків рожевого: у парку Глоби розквітло трояндове

Дніпряни та гості міста не проходять повз таку красу – майже кожен або фотографується на фоні квіток, або фотографує їх!

Новости Днепра про 50 відтінків рожевого: у парку Глоби розквітло трояндове

Новости Днепра про 50 відтінків рожевого: у парку Глоби розквітло трояндове

Якщо хочете побачити цю красу на власні очі – то скоріше вирушайте на прогулянку до парку! 

Нагадаємо, раніше ми писали, як виглядають пляжі Одеси після підриву Каховської ГЕС (ФОТО).

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Новости Днепра про 50 відтінків рожевого: у парку Глоби розквітло трояндове Українська Новости Днепра про 50 відтінків рожевого: у парку Глоби розквітло трояндове Русский

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