Поселок в пригороде и десятки улиц: кому сегодня в Днепре отключили воду

Об этом сообщили в КП ”Днепрводоканал”.
Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Также для проведения работ на внутридомовых сетях прекращено водоснабжение:
Когда возобновят водоснабжение, не сказано.
Кроме того, в связи с перебоями в электроснабжении остановилась ПНС на ул. Кожемяки, поэтому снижено давление на верхних этажах домов:
Нормативное давление возобновят в ближайшее время.
Сделайте на всякий случай дома запасы питьевой и технической воды!
Напомним, ранее мы писали, что в Никополе из-за дефицита воды на пунктах разлива установили ограничения.
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