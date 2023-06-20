Поселок в пригороде и десятки улиц: кому сегодня в Днепре отключили воду

Сегодня, 20 июня, некоторые жители Днепра остались без воды.

Об этом сообщили в КП ”Днепрводоканал”.

Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

ул. Короленко, 21-35;

пос. Кодаки;

ул. Командира Юнина;

ул. Керамическая;

ул. Июньская;

ул. Автодорожная;

ул. Живописная;

ул. Отдыха;

ул. Космодромная, 5, 7.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Также для проведения работ на внутридомовых сетях прекращено водоснабжение:

просп. Гагарина, 102.

Когда возобновят водоснабжение, не сказано.

Кроме того, в связи с перебоями в электроснабжении остановилась ПНС на ул. Кожемяки, поэтому снижено давление на верхних этажах домов:

ул. Кожемяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

просп. Слобожанский, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85;

ул. Дарницкая, 4, 7, 9, 11.

Нормативное давление возобновят в ближайшее время.

Сделайте на всякий случай дома запасы питьевой и технической воды!

Напомним, ранее мы писали, что в Никополе из-за дефицита воды на пунктах разлива установили ограничения.

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