Вместо моря – пустыня: показали новые апокалиптические кадры из обмелевшего Каховского водохранилища

Жители правого берега Каховского водохранилища публикуют апокалиптические кадры водоема, который понемногу превращается в пустыню. По данным Укргидроэнерго, уровень воды сейчас менее семи метров.
Сейчас невозможно точно измерить уровень воды, ведь значительная часть водохранилища простреливается россиянами.
Бывшее Каховское водохранилище. Вместо воды теперь огромная пустыня, – отмечает автор видео, опубликованный в сети.
По словам автора видео, воды нет вообще, а через несколько месяцев на месте моря образуется пустыня.
Planet Labs опубликовала спутниковые снимки Каховского водохранилища до подрыва ГЭС и после.
Снимок за 5 июня:
Так выглядит территория водохранилища 17 июня. Как видим, кое-где вода осталась, но образовались гигантские участки суши. Так что Каховское море, как его называли местные, теперь будет Каховской пустыней.
6 июня стало известно, что россияне взорвали Каховскую ГЭС. В первые часы значительно подтопило территорию Херсона, а Каховское водохранилище начало стремительно мелеть. Официально подтвердили гибель 18 людей, а 31 человек до сих пор считается пропавшим без вести. Это без учета умерших на оккупированных территориях. По предварительным данным, могли погибнуть сотни жителей левого берега, контролируемого россиянами.
Напомним, ранее в Укргидроэнерго сообщили из-за сколько смогут построить новую ГЭС и сколько денег на это нужно.
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