Зимний коллапс: на Днепропетровщине частично обесточены более 250 населенных пунктов

С вечера 7 января, как и прогнозировали синоптики, в Днепре и области ухудшились погодные условия.

Местами непогода наделала беды. Из-за нее в области частично обесточены более 250 населенных пунктов – это более 50 тысяч домов.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в регионе.

158 линий электропередачи отключены. Несмотря на сложные погодные условия, наши энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение в регионе. К ликвидации аварий привлечены 109 бригад, 320 работников и 115 единиц техники, – добавил Лукашук.

Также он призвал не приближаться к оборванным линиям электропередачи!

Относительно дорог – все трассы в регионе проездные. Однако водителей призывают без лишней необходимости не выезжать и быть осмотрительными!

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