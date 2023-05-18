Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • «Золото» и две «бронзы»: на Чемпионате Европы по боевым искусствам победил полицейский с Днепропетровщины

«Золото» и две «бронзы»: на Чемпионате Европы по боевым искусствам победил полицейский с Днепропетровщины

Сегодня 07:15
просмотров

Поздравляем с блестящим результатом!

Новости Днепра про «Золото» и две «бронзы»: на Чемпионате Европы по боевым искусствам победил полицейский с Днепропетровщины

Полицейский полк полиции особого назначения с Днепропетровщины Роман Марочкин занял три призовых места: первое – в разделе «борьба в стойке» и два третьих – в разделах «борьба в партере» и «полный контакт». Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Чемпионат Европы по Комбату дзю-дзюцу проходил 11-14 мая в Словакии. Его участники испытывали свою силу и мастерство в разных возрастных и весовых категориях, а также в разных разделах борьбы.

Новости Днепра про «Золото» и две «бронзы»: на Чемпионате Европы по боевым искусствам победил полицейский с Днепропетровщины

Полицейский-спецназначенец из Днепропетровщины был одним из представителей Национальной сборной команды Украины из Комбата дзю-дзюцу. Он соревновался в весовой категории более 93 кг.

Читайте также:

Новости Днепра про «Золото» и две «бронзы»: на Чемпионате Европы по боевым искусствам победил полицейский с ДнепропетровщиныУкраїнська Новости Днепра про «Золото» и две «бронзы»: на Чемпионате Европы по боевым искусствам победил полицейский с ДнепропетровщиныРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Юный каратист с Днепропетровщины – серебряный призер чемпионата Европы
    Новости Днепра
    Вчера 07:15
    Юный каратист с Днепропетровщины – серебряный призер чемпионата Европы

    Поздравляем с отличным результатом!

    Криворожец стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе
    Новости Днепра
    15.05.2023 07:15
    Криворожец стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе

    Поздравляем с блестящей победой!

    Спортсмен из Кривого Рога завоевал «золото» на турнире по тхэквондо
    Новости Днепра
    11.05.2023 10:00
    Спортсмен из Кривого Рога завоевал «золото» на турнире по тхэквондо

    Поздравляем с блестящей победой!

    Хрупкая, но сильная: криворожанка победила на чемпионате Украины по тяжелой атлетике
    Новости Днепра
    10.05.2023 06:45
    Хрупкая, но сильная: криворожанка победила на чемпионате Украины по тяжелой атлетике

    Поздравляем с блестящей победой!

    Последние новости

    Сегодня с ним простятся навеки: в Донецкой области погиб солдат из Криворожья
    Сегодня с ним простятся навеки: в Донецкой области погиб солдат из Криворожья

    27 июня 2023 года мужчине должно было исполниться 44 года.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 18 мая: в Днепре будет ясно и солнечно
    Погода на 18 мая: в Днепре будет ясно и солнечно

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    ГИА: когда планируют сдавать тесты днепровские ученики
    ГИА: когда планируют сдавать тесты днепровские ученики

    В этом году украинские школьники снова будут освобождены от ГИА.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Били из тяжелой артиллерии: россия трижды обстреляла Днепропетровщину
    Били из тяжелой артиллерии: россия трижды обстреляла Днепропетровщину

    В течение дня оккупанты трижды ударили по Никопольскому району.

    Вчера 21:15
    просмотров
    В Донецкой области произошло 25 боевых столкновений, — Генштаб
    В Донецкой области произошло 25 боевых столкновений, — Генштаб

    В Донецкой области произошло 25 боевых столкновений, а ВСУ атаковали артиллерийское подразделение оккупантов на огневой позиции.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Пять лет за четыре одеяла: жителю Криворожья суд вынес приговор
    Пять лет за четыре одеяла: жителю Криворожья суд вынес приговор

    В мае этого года Криворожский районный суд вынес приговор ранее судимому мужчине, который украл четыре одеяла с дачного участка.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Подделал права и ездил на иномарке: патрульные полицейские Днепра задержали фейкового водителя
    Подделал права и ездил на иномарке: патрульные полицейские Днепра задержали фейкового водителя

    В Шевченковском районе Днепра водитель автомобиля Skoda разъезжал с поддельными правами.

    Вчера 19:15
    просмотров
    Оборонная операция и атака на флангах: ВСУ продвинулись на 500 м на Бахмутском направлении
    Оборонная операция и атака на флангах: ВСУ продвинулись на 500 м на Бахмутском направлении

    Сили оборони України минулої доби просунулися до 500 метрів на різних ділянках Бахмутського напрямку. При цьому в самому місті продовжуються запеклі бої і ворог у самому місті просувається.

    Вчера 18:45
    просмотров
    В Днепре на Рабочей на ходу загорелся ВАЗ: подробности от спасателей
    В Днепре на Рабочей на ходу загорелся ВАЗ: подробности от спасателей

    Сегодня, 17 мая, в Днепре на улице Рабочей, неподалеку от Межшкольного комбината, на ходу вспыхнул автомобиль «ВАЗ 2102».

    Вчера 18:05
    1
    просмотров
    Как в Днепре оформить е-больничный: алгоритм действий
    Как в Днепре оформить е-больничный: алгоритм действий

    С конца 2021 года в Украине действует система электронных больничных листов, когда чтобы получить выписку и отнести справку с медучреждения на работу заболевшему вовсе не обязательно идти в больницу. Сделать это можно с помощью услуги электронного больничного.

    Вчера 17:38
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх