«Золото» и две «бронзы»: на Чемпионате Европы по боевым искусствам победил полицейский с Днепропетровщины

Поздравляем с блестящим результатом!

Полицейский полк полиции особого назначения с Днепропетровщины Роман Марочкин занял три призовых места: первое – в разделе «борьба в стойке» и два третьих – в разделах «борьба в партере» и «полный контакт». Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Чемпионат Европы по Комбату дзю-дзюцу проходил 11-14 мая в Словакии. Его участники испытывали свою силу и мастерство в разных возрастных и весовых категориях, а также в разных разделах борьбы.

Полицейский-спецназначенец из Днепропетровщины был одним из представителей Национальной сборной команды Украины из Комбата дзю-дзюцу. Он соревновался в весовой категории более 93 кг.

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