«Золото» та дві «бронзи»: на Чемпіонаті Європи з бойових мистецтв переміг поліцейський з Дніпропетровщини

Поліцейський полку поліції особливого призначення з Дніпропетровщини Роман Марочкін посів три призових місця: перше – в розділі «боротьба в стойці» та два третіх – у розділах «боротьба в партері» та «повний контакт».
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП області.
Чемпіонат Європи з Комбат дзю-дзюцу проходив 11-14 травня у Словаччині. Його учасники випробовували свою силу та майстерність у різних вікових і вагових категоріях, а також різних розділах боротьби.
Поліцейський-спецпризначенець з Дніпропетровщини був одним із представників Національної збірної команди України з Комбат дзю-дзюцу. Він змагався у ваговій категорії понад 93 кг.
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