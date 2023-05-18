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  • «Золото» та дві «бронзи»: на Чемпіонаті Європи з бойових мистецтв переміг поліцейський з Дніпропетровщини

«Золото» та дві «бронзи»: на Чемпіонаті Європи з бойових мистецтв переміг поліцейський з Дніпропетровщини

Сьогодні 07:15
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Вітаємо з блискучим результатом!

Новости Днепра про «Золото» та дві «бронзи»: на Чемпіонаті Європи з бойових мистецтв переміг поліцейський з Дніпропетровщини

Поліцейський полку поліції особливого призначення з Дніпропетровщини Роман Марочкін посів три призових місця: перше – в розділі «боротьба в стойці» та два третіх – у розділах «боротьба в партері» та «повний контакт».

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП області.

Чемпіонат Європи з Комбат дзю-дзюцу проходив 11-14 травня у Словаччині. Його учасники випробовували свою силу та майстерність у різних вікових і вагових категоріях, а також різних розділах боротьби.

Новости Днепра про «Золото» та дві «бронзи»: на Чемпіонаті Європи з бойових мистецтв переміг поліцейський з Дніпропетровщини

Поліцейський-спецпризначенець з Дніпропетровщини був одним із представників Національної збірної команди України з Комбат дзю-дзюцу. Він змагався у ваговій категорії понад 93 кг.

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Новости Днепра про «Золото» та дві «бронзи»: на Чемпіонаті Європи з бойових мистецтв переміг поліцейський з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про «Золото» та дві «бронзи»: на Чемпіонаті Європи з бойових мистецтв переміг поліцейський з ДніпропетровщиниРусский

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