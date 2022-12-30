Знала вся Украина: на Днепропетровщине умерла известная «танцующая» собака-спасатель

29 декабря умерла собака-спасатель, которая участвовала в поисках погибших и пропавших людей на Днепропетровщине. Об этом сообщили в Павлоградском поисково-спасательном кинологическом отряде «Антарес».
Пса зовут Бони. Вместе со своей владелицей кинологом-спасателем Людмилой Вилюковой он занимался поиском пропавших людей.
Бони также известен своими выступлениями на разных конкурсах. Его еще называют «танцующим лабрадором». Пса любили взрослые и дети со всей страны.
Возраст собаки, к сожалению, очень короткий, но некоторые из них за свою короткую жизнь успевают принести в мир столько тепла, света, пользы и радости, — что некоторым людям не удается сделать за все, в разы дольше, жизнь. Мягкие тучки, наш «танцующий лабрадор», любимец тысяч детей и взрослых разных регионов Украины, — отметили в Антаресе.
Псу было 11 лет.
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