Поиздевались и выбросили на дорогу под машины: в Днепре спасают раненого терьера

Как рассказала волонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, собаку нашли посреди дороги. Люди сначала подумали, что ее сбила машина, но когда животное осмотрел ветеринар, оказалось, что кто-то поиздевался над собачкой.
Малыш был весь в крови. У вайт-терьера разорвано горло, ранения по всему телу. В клинике раны зашили, но теперь приют задолжал за лечение животного немалую сумму.
Впереди несколько недель лечения, пока все раны не заживут.
В приюте пока нет средств, чтобы заплатить за процедуры, поэтому волонтеры просят помощи у небезразличных горожан.
INSTAGRAM мініпритулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/
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