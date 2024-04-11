Поиздевались и выбросили на дорогу под машины: в Днепре спасают раненого терьера

В Днепре спасают собачку, над которой поиздевались, а затем выбросили под машины.

Как рассказала волонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, собаку нашли посреди дороги. Люди сначала подумали, что ее сбила машина, но когда животное осмотрел ветеринар, оказалось, что кто-то поиздевался над собачкой.

Малыш был весь в крови. У вайт-терьера разорвано горло, ранения по всему телу. В клинике раны зашили, но теперь приют задолжал за лечение животного немалую сумму.

Впереди несколько недель лечения, пока все раны не заживут.

В приюте пока нет средств, чтобы заплатить за процедуры, поэтому волонтеры просят помощи у небезразличных горожан.

INSTAGRAM мініпритулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Картки для допомоги:

4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal: [email protected] Wise.com — международные переводы

Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299 Призначення: «Благотворительная помощь для пёсика Мальчика»

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