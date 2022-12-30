Ситуация сложная: действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключений

Поэтому просим с пониманием отнестись к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергосистемы. Делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше. Верим в победу! – сообщили специалисты ДТЭК.

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме остается сложной.

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком можно здесь.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Сегодня, 30 декабря, в Днепропетровской области применены стабилизационные отключения.

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