В Никополе враг прицельно обстрелял автомобили полицейских и чрезвычайников

Кроме того, российские военные ночью нанесли удары по гражданской инфраструктуре в селе в Червоногригорьевской громаде.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

В результате вражеских обстрелов повреждены коммунальное предприятие, служебные автомобили полиции и спасателей, легковые гражданские автомобили, частные дома, 5-этажный жилой дом, выбиты окна в здании учебного заведения, перебит газопровод.

22 апреля оккупанты наносили удары из тяжелой артиллерии и целились fpv-дронами по Никополю, Марганецкой и Мировской территориальной громаде.

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