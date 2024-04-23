В Никополе враг прицельно обстрелял автомобили полицейских и чрезвычайников

22 апреля оккупанты наносили удары из тяжелой артиллерии и целились fpv-дронами по Никополю, Марганецкой и Мировской территориальной громаде.
В результате вражеских обстрелов повреждены коммунальное предприятие, служебные автомобили полиции и спасателей, легковые гражданские автомобили, частные дома, 5-этажный жилой дом, выбиты окна в здании учебного заведения, перебит газопровод.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Кроме того, российские военные ночью нанесли удары по гражданской инфраструктуре в селе в Червоногригорьевской громаде.
Работа на местах попаданий продолжается. Следователи задокументировали последствия военных преступлений российских оккупантов, — сообщили в полиции.
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