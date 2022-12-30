Получила тяжелые ожоги: на Днепропетровщине 3-летний ребенок опрокинул на себя горячий борщ

На Днепропетровщине ребенок получил тяжелые ожоги, потому что опрокинул на себя горячий борщ

Инцидент произошел 22 декабря в Павлограде. Как рассказала главный врач Павлоградской станции скорой помощи Светлана Зайчикова, к ним обратились родители 3-летнего ребенка, который обожгся горячей едой.

На вызов отправилась бригада скорой. Как выяснилось, маленький ребенок получил ожоги, опрокинув на себя тарелку с горячим борщом, которую оставили родители на столе. Пока мама насыпала борщ для других детей, младший случайно задел миску с горячим блюдом.

Фельдшеры осмотрели ребенка, обезболили его, наложили повязку на поврежденную кожу и забрали в больницу. У малышей ожоги первой и второй ступени, которые охватили 5% поверхности живота и бедер пациента.

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