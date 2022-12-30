Знала вся Україна: на Дніпропетровщині помер відомий “танцюючий” собака-рятувальник

29 грудня помер собака-рятувальник, який брав участь в пошуках загиблих та зниклих людей на Дніпропетровщині. Про це повідомили в Павлоградському пошуково-рятувальному кінологічному загоні “Антарєс”.
Пса звати Боні. Разом зі своєю власницею кінологом-рятувальником Людмилою Вілюковою він займався пошуком зниклих людей.
Боні також відомий своїми виступами на різних конкурсах. Його ще називають “танцюючим лабрадором”. Пса любили дорослі та діти з всієї країни.
Вік собаки, нажаль, дуже короткий, але деякі з них за своє коротке життя встигають принести в світ стільки тепла, світла, користі та радісті, – що деяким людям не вдається зробити за, все, в рази довше, життя. М’яких хмаринок, наш “танцюючий лабрадор”, улюбленець тисячів дітей та дорослих різних регіонів України, – зазначили в Антарєсі.
Псові було 11 років.
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