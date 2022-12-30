У небі над Дніпропетровською областю вночі збили 5 «Шахедів»

Вночі 30 грудня російські окупанти знову намагалися атакувати Дніпропетровську область дронами-камікадзе.

5 ворожих “Шахедів” пролітали в небі над 3 районами області. Усі дрони були знищені силами ППО.

Окрім того, росіяни всю ніч не припиняли тероризувати Нікопольський район. Під приціл потрапила Марганецька громада. Туди прилетіло близько 30 російських снарядів. На щастя, люди не постраждали. Наслідки ударів встановлюються.

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