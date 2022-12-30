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У небі над Дніпропетровською областю вночі збили 5 «Шахедів»

Сьогодні 08:30
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Вночі 30 грудня російські окупанти знову намагалися атакувати Дніпропетровську область дронами-камікадзе.

Новости Днепра про У небі над Дніпропетровською областю вночі збили 5 «Шахедів»

5 ворожих “Шахедів” пролітали в небі над 3 районами області. Усі дрони були знищені силами ППО.

Окрім того, росіяни всю ніч не припиняли тероризувати Нікопольський район. Під приціл потрапила Марганецька громада. Туди прилетіло близько 30 російських снарядів. На щастя, люди не постраждали. Наслідки ударів встановлюються.

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Новости Днепра про У небі над Дніпропетровською областю вночі збили 5 «Шахедів»Українська Новости Днепра про У небі над Дніпропетровською областю вночі збили 5 «Шахедів»Русский

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