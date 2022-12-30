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Як сьогодні працює електротранспорт у Дніпрі: номери тролейбусів та трамваїв

Сьогодні 10:28
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Новости Днепра про Як сьогодні працює електротранспорт у Дніпрі: номери тролейбусів та трамваїв

Сьогодні, 30 грудня, на маршрути тролейбусів та трамваїв знову вийшли технічні рейси:

  • тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20. Усього 37 транспортних засобів;
  • трамвайні маршрути № 1, 5, 11, 12, 15, 17. Усього 41 вагон.

Про це повідомляє департамент транспорту Дніпровської міської ради.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 78 одиниць рухомого складу. Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 17:00 до 21:00.

Важливо: у зв’язку з плановим відключенням тягової підстанції, яка живить ділянку Нового моста та частину просп. Мануйлівського, тролейбуси маршруту №20 курсуватимуть до вул. Столетова. 

Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись, – зазначили в департаменті транспорту.

Також по місту працюють 90 автобусних маршрутів, які обслуговують 790 транспортних засобів (з них 149 – автобуси великої місткості).

Нагадаємо, раніше ми писали, як буде у Дніпрі курсувати громадський транспорт у новорічну ніч.

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Новости Днепра про Як сьогодні працює електротранспорт у Дніпрі: номери тролейбусів та трамваївУкраїнська

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