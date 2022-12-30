Як сьогодні працює електротранспорт у Дніпрі: номери тролейбусів та трамваїв

Сьогодні, 30 грудня, на маршрути тролейбусів та трамваїв знову вийшли технічні рейси:
Про це повідомляє департамент транспорту Дніпровської міської ради.
Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 78 одиниць рухомого складу. Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 17:00 до 21:00.
Важливо: у зв’язку з плановим відключенням тягової підстанції, яка живить ділянку Нового моста та частину просп. Мануйлівського, тролейбуси маршруту №20 курсуватимуть до вул. Столетова.
Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись, – зазначили в департаменті транспорту.
Також по місту працюють 90 автобусних маршрутів, які обслуговують 790 транспортних засобів (з них 149 – автобуси великої місткості).
Нагадаємо, раніше ми писали, як буде у Дніпрі курсувати громадський транспорт у новорічну ніч.
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