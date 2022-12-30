У Дніпрі вночі горіла квартира в багатоповерхівці

Сталося це на вулиці 20-річчя Перемоги. Як з’ясували рятувальники, займання виникло в квартирі на четвертому поверсі. На щастя, постраждалих та загиблих немає. Через 20 хвилин пожежу вдалося ліквідувати.
Вогнем пошкоджено домашні речі та облицювання стін в кімнаті.
Зазначимо, що зараз побільшало побутових пожеж. Це пов’язують з холодами та відключеннями світла, коли люди намагаються зігрітися та нехтують своєю безпекою. Будьте уважні.
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