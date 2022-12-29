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  • Мешканець Дніпра викрав двох дівчаток: 4-річна дитина змогла втекти та врятувала свою подругу

Мешканець Дніпра викрав двох дівчаток: 4-річна дитина змогла втекти та врятувала свою подругу

Сьогодні 14:58
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На Дніпропетровщині чоловік викрав двох дівчаток.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра викрав двох дівчаток: 4-річна дитина змогла втекти та врятувала свою подругу

Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, мешканець Дніпра викрав двох малолітніх дівчаток та намагався позбавити їх волі.

Моторошний інцидент стався ще в жовтні в Синельниківському районі. За даними слідства, чоловік заманив двох дівчаток 4 і 7 років в покинуту будівлю. Дітей він побачив в під’їзді однієї з багатоповерхівок та запропонував показати цуценя.

Проте ніякої собаки не існувало та чоловік привів дівчат в покинуту будівлю. Старшу дівчинку він зв’язав, а молодшій вдалося втекти, коли зловмисник відвернувся. 4-річна дівчинка повернулася додому та розповіла все батькам. Дорослі викликали поліцію.

Зловмисника затримали. На суді свою провину він не визнав, але це йому не допомогло та дніпрянин отримав 5 років позбавлення волі за викрадення дітей.

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Новости Днепра про Мешканець Дніпра викрав двох дівчаток: 4-річна дитина змогла втекти та врятувала свою подругуУкраїнська

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