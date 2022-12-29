Мешканець Дніпра викрав двох дівчаток: 4-річна дитина змогла втекти та врятувала свою подругу

Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, мешканець Дніпра викрав двох малолітніх дівчаток та намагався позбавити їх волі.
Моторошний інцидент стався ще в жовтні в Синельниківському районі. За даними слідства, чоловік заманив двох дівчаток 4 і 7 років в покинуту будівлю. Дітей він побачив в під’їзді однієї з багатоповерхівок та запропонував показати цуценя.
Проте ніякої собаки не існувало та чоловік привів дівчат в покинуту будівлю. Старшу дівчинку він зв’язав, а молодшій вдалося втекти, коли зловмисник відвернувся. 4-річна дівчинка повернулася додому та розповіла все батькам. Дорослі викликали поліцію.
Зловмисника затримали. На суді свою провину він не визнав, але це йому не допомогло та дніпрянин отримав 5 років позбавлення волі за викрадення дітей.
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