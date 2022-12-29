У поліції розповіли, що робитимуть з тими, кого впіймають на вулиці в новорічну ніч

У поліції роз'яснили, що чекає на порушників комендантської години в новорічну ніч.

Як розповів голова Нацполіції Ігор Клименко, рішення про встановлення комендантської години приймають військові адміністратрації, а поліціянти забезпечують громадський порядок. Наразі ніякі обмеження не скасовуються, тобто і в новорічну ніч комендантська година буде.

У кожному регіоні встановлено свій період комендантської годин в залежності від оперативної обстановки. До прикладу, у Дніпрі вона починається о 00:00, а в сусідній Полтавській області о 23:00.

Яка відповідальність чекає на тих, хто святкуватиме вночі у публічних місцях

Поліціянти будуть працювати по звичній схемі: якщо людина порушить комендантську годину, то патруль може її зупинити та попросити документи. Якщо ви законослухняні і не скоїли злочин – вас попередять та скажуть йти додому.

Якщо їх не буде, то для встановлення особи громадянина можуть доставити до підрозділу поліції. Тому якщо вже так вийде, що ви будете в публічному місці в новорічну ніч – беріть документи.

Особа може знаходитися в офіційному розшуку або бути ймовірно причетною до незаконної діяльності. Якщо громадянин надав свої документи, поліцейські перевірили і все гаразд, то, звісно, після попередження людину відпускають.

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