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У поліції розповіли, що робитимуть з тими, кого впіймають на вулиці в новорічну ніч

Сьогодні 16:47
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У поліції роз'яснили, що чекає на порушників комендантської години в новорічну ніч.

Новости Днепра про У поліції розповіли, що робитимуть з тими, кого впіймають на вулиці в новорічну ніч

Як розповів голова Нацполіції Ігор Клименко, рішення про встановлення комендантської години приймають військові адміністратрації, а поліціянти забезпечують громадський порядок. Наразі ніякі обмеження не скасовуються, тобто і в новорічну ніч комендантська година буде. 

У кожному регіоні встановлено свій період комендантської годин в залежності від оперативної обстановки. До прикладу, у Дніпрі вона починається о 00:00, а в сусідній Полтавській області о 23:00. 

Яка відповідальність чекає на тих, хто святкуватиме вночі у публічних місцях

Поліціянти будуть працювати по звичній схемі: якщо людина порушить комендантську годину, то патруль може її зупинити та попросити документи. Якщо ви законослухняні і не скоїли злочин – вас попередять та скажуть йти додому. 

Якщо їх не буде, то для встановлення особи громадянина можуть доставити до підрозділу поліції. Тому якщо вже так вийде, що ви будете в публічному місці в новорічну ніч – беріть документи.

Особа може знаходитися в офіційному розшуку або бути ймовірно причетною до незаконної діяльності. Якщо громадянин надав свої документи, поліцейські перевірили і все гаразд, то, звісно, після попередження людину відпускають.

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Новости Днепра про У поліції розповіли, що робитимуть з тими, кого впіймають на вулиці в новорічну нічУкраїнська

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