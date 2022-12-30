В Днепре ночью горела квартира в многоэтажке

Случилось это на улице 20-летия Победы. Как выяснили спасатели, возгорание возникло в квартире на четвертом этаже. К счастью, пострадавших и погибших нет. Спустя 20 минут пожар удалось ликвидировать.
Огнем повреждены домашние вещи и облицовка стен в комнате.
Отметим, что сейчас стало больше бытовых пожаров. Это связывают с холодами и отключениями света, когда люди пытаются согреться и пренебрегают своей безопасностью. Будьте внимательны.
Читайте также:
Автор:
В Днепре в свалке нашли целый мешок с боеприпасами.
Берегите себя!
Днепрянка год ждет свой автомобиль, который она отдала в ремонт.
Важная информация!
В Днепре в свалке нашли целый мешок с боеприпасами.
Берегите себя!
Сегодня, 30 декабря, в Днепропетровской области применены стабилизационные отключения.
Днепрянка год ждет свой автомобиль, который она отдала в ремонт.
Важная информация!
Украинцы продолжают помогать военным. Вы можете получить Тубус порохового заряда от 155 мм гаубицы М777. Но не простой.
Отличніе новости!
Российские оккупанты пытаются наступать на Бахмутском направлении в Донецкой области, а в Луганской области пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях. За минувшие сутки военные ВСУ отразили атаки захватчиков в районах 11 населенных пунктов.
Ночью 30 декабря российские оккупанты снова пытались атаковать Днепропетровскую область дронами-камикадзе.
24 декабря 2022, во время выполнения боевого задания погиб солдат ВСУ Кривошей Валерий Иванович. Произошло это вблизи Торецка в Донецкой области. Мужу было 46 лет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!