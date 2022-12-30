В Днепре ночью горела квартира в многоэтажке

В Днепре пожарные ликвидировали пожар в многоэтажке.

Случилось это на улице 20-летия Победы. Как выяснили спасатели, возгорание возникло в квартире на четвертом этаже. К счастью, пострадавших и погибших нет. Спустя 20 минут пожар удалось ликвидировать.

Огнем повреждены домашние вещи и облицовка стен в комнате.

Отметим, что сейчас стало больше бытовых пожаров. Это связывают с холодами и отключениями света, когда люди пытаются согреться и пренебрегают своей безопасностью. Будьте внимательны.

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