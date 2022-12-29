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Лежав в канаві: на виїзді із Дніпра знайшли труп чоловіка

Сьогодні 15:37
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У передмісті Дніпра знайшли труп.

Новости Днепра про Лежав в канаві: на виїзді із Дніпра знайшли труп чоловіка

У четвер, 29 грудня, на виїзді із Дніпра знайшли труп чоловіка, про це пише Інформатор.

Загиблий лежав в канаві обличчям у воді. На місце викликали слідчих та судмедекспертів. Наразі особа чоловіка не встановлена. 

Як загинув чоловік також поки що невідомо. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Дніпрі вилучили лінію для виробництва нелегального алкоголю.

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Новости Днепра про Лежав в канаві: на виїзді із Дніпра знайшли труп чоловікаУкраїнська

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