Лежав в канаві: на виїзді із Дніпра знайшли труп чоловіка

У четвер, 29 грудня, на виїзді із Дніпра знайшли труп чоловіка, про це пише Інформатор.
Загиблий лежав в канаві обличчям у воді. На місце викликали слідчих та судмедекспертів. Наразі особа чоловіка не встановлена.
Як загинув чоловік також поки що невідомо.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Дніпрі вилучили лінію для виробництва нелегального алкоголю.
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