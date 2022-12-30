На Днепропетровщине мужчина ремонтировал крышу и упал с 5-метровой высоты

Берегите себя!

В Петриковском районе Днепропетровской области 49-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ремонтировал крышу. Не удержавшись, он упал с высоты примерно 5 метров. С тяжелыми травмами его госпитализировали в больницу.

Об этом сообщила руководитель станции скорой помощи Лариса Быданцева.

У пострадавшего обнаружили сочетанную травму тела, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Также есть подозрение на перелом грудного отдела позвоночника на фоне алкогольного опьянения.

Медики оказали помощь пострадавшему. Мужчину госпитализировали в больницу.

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