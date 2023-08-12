Злоумышленник задержан: на Днепропетровщине мужчина швырнул у окна бывший боевую гранату

Сегодня в два часа ночи медикам поступил вызов о взрыве в квартире.
Как сообщает на своей Facebook-странице медик Лариса Буданцева, муж решил отомстить бывшей жене и сделал это страшным способом.
Он бросил в окно боевую гранату. От взрыва 27-летней женщине оторвало две ноги.
Также были зафиксированы ожоги нижних конечностей и нижней половины туловища I-II степени.
Злоумышленника задержали сотрудники Каменского районного управления полиции. Мужчине инкриминируют ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство).
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