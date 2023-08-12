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Зловмисник затриман: на Дніпропетровщині чоловік жбурнув у вікно колишній бойову гранату

Сьогодні 17:54
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Страшна історія трапилася у місті Кам'янське Дніпропетровської області.

Новости Днепра про Зловмисник затриман: на Дніпропетровщині чоловік жбурнув у вікно колишній бойову гранату

Сьогодні о другій годині ночі медикам надійшов виклик про вибух у квартирі.

Як повідомляє на своїй Facebook-сторінці медикиня Лариса Буданцева, чоловік вирішив помститися колишній дружині та зробив це у страшний спосіб.

Він жбурнув у вікно бойову гранату. Від вибуху 27-річній жінці відірвало дві ноги. 

Також були зафіксовані опіки нижніх кінцівок і нижньої половини тулуба І-ІІ ступеню. 

Зловмисника затримали співробітники Кам’янського районного управління поліції. Чоловіку інкримінують ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115  (замах на вбивство).

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Новости Днепра про Зловмисник затриман: на Дніпропетровщині чоловік жбурнув у вікно колишній бойову гранатуУкраїнська Новости Днепра про Зловмисник затриман: на Дніпропетровщині чоловік жбурнув у вікно колишній бойову гранатуРусский

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