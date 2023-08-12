Зловмисник затриман: на Дніпропетровщині чоловік жбурнув у вікно колишній бойову гранату

Сьогодні о другій годині ночі медикам надійшов виклик про вибух у квартирі.
Як повідомляє на своїй Facebook-сторінці медикиня Лариса Буданцева, чоловік вирішив помститися колишній дружині та зробив це у страшний спосіб.
Він жбурнув у вікно бойову гранату. Від вибуху 27-річній жінці відірвало дві ноги.
Також були зафіксовані опіки нижніх кінцівок і нижньої половини тулуба І-ІІ ступеню.
Зловмисника затримали співробітники Кам’янського районного управління поліції. Чоловіку інкримінують ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство).
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