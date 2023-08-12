Осень будет очень тяжелой: глава МИД предупреждает украинцев

Кулеба считает, что осенью Украину начнут принуждать к мирным переговорам с Россией.
«Эти голоса становятся все громче. Но мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства, чтобы эти голоса угасали. Будет очень тяжелый политический сезон, всех предупреждаю. Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень.» , – заявил министр.
Также глава МИД рассказал о встрече Владимира Зеленского с дипкорпусом, в ходе которой перед представителями страны за границей было поставлено несколько новых задач.
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