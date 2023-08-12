В Днепре спасатели доставали из колодца собаку

Уведомление о чрезвычайной ситуации пришло в 14 часов.
Горожане сообщили, что на улице Черниговской Чечеловского района города Днепр, хвостик попал в яму и не может вылезти.
Собака упала в сливную канализацию, 2 метра в глубину. Спасателям пришлось использовать специальный прибор для спасения животных.
К работам были привлечены 5 сотрудников ГСЧС. С собачкой все хорошо, сейчас решают что делать с хвостатым дальше.
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