Кривой Рог обстреляли из баллистики — ОВА

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
По предварительной информации, взрывы были еще до включения сирены.
«Ракетный удар по Кривому Рогу. Предварительно баллистика. Главное – без жертв. Все детали сейчас уточняются», — написал Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
Два взрыва прогремели с интервалом в несколько секунд, в 10 часов утра.
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