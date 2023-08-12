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Кривой Рог обстреляли из баллистики — ОВА

Сегодня 11:31
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Кривой Рог сегодня обстреляли из баллистических ракет.

Новости Днепра про Кривой Рог обстреляли из баллистики - ОВА

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

По предварительной информации, взрывы были еще до включения сирены.

«Ракетный удар по Кривому Рогу. Предварительно баллистика. Главное – без жертв. Все детали сейчас уточняются», — написал Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Два взрыва прогремели с интервалом в несколько секунд, в 10 часов утра.

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