Кривой Рог обстреляли из баллистики — ОВА

Кривой Рог сегодня обстреляли из баллистических ракет.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

По предварительной информации, взрывы были еще до включения сирены.

«Ракетный удар по Кривому Рогу. Предварительно баллистика. Главное – без жертв. Все детали сейчас уточняются», — написал Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Два взрыва прогремели с интервалом в несколько секунд, в 10 часов утра.

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