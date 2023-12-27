Жители Павлограда жалуются на зелено-бурые мандарины в АТБ (ФОТО)

Многие не представляют этот праздник без главного атрибута – мандаринов. Однако, чтобы купить вкусные и спелые цитрусовые, нужно побегать по городу – не во всех магазинах они качественные.
Так, жители Павлограда жалуются на мандарины в одном из АТБ. На фото, опубликованном в сети, видно, что фрукты зелено-бурого цвета, покоцанные и т.п. Такие точно не подойдут к новогоднему столу.
Отметим, что стоимость этих цитрусовых сейчас в среднем 55-65 грн за килограмм.
Как правильно выбирать мандарины
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге на открытии АТБ люди устроили давку: видео стало вирусным.
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