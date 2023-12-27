Жители Павлограда жалуются на зелено-бурые мандарины в АТБ (ФОТО)

Уже через несколько дней мы будем праздновать Новый год.

Многие не представляют этот праздник без главного атрибута – мандаринов. Однако, чтобы купить вкусные и спелые цитрусовые, нужно побегать по городу – не во всех магазинах они качественные.

Так, жители Павлограда жалуются на мандарины в одном из АТБ. На фото, опубликованном в сети, видно, что фрукты зелено-бурого цвета, покоцанные и т.п. Такие точно не подойдут к новогоднему столу.

Отметим, что стоимость этих цитрусовых сейчас в среднем 55-65 грн за килограмм.

Как правильно выбирать мандарины

Кожура. Ищите фрукты с гладкой и блестящей кожурой. Это указывает на то, что мандарин уже созрел и имеет сладкий насыщенный вкус. Следует избегать фруктов, имеющих тусклую или морщинистую кожуру. Также проверяйте, нет ли на мандаринах дефектов или мягких пятен. Такие признаки свидетельствуют о том, что фрукт испорчен и обладает низким вкусовым качеством.

Ищите фрукты с гладкой и блестящей кожурой. Это указывает на то, что мандарин уже созрел и имеет сладкий насыщенный вкус. Следует избегать фруктов, имеющих тусклую или морщинистую кожуру. Также проверяйте, нет ли на мандаринах дефектов или мягких пятен. Такие признаки свидетельствуют о том, что фрукт испорчен и обладает низким вкусовым качеством. Цвет кожуры. Выбирайте фрукты с ярким насыщенным оранжевым цветом. Это свидетельствует о том, что мандарин спелый и имеет высокое содержание сахара. Если кожура тусклая и зеленоватая, то фрукт будет неспелый и кисловатый.

Выбирайте фрукты с ярким насыщенным оранжевым цветом. Это свидетельствует о том, что мандарин спелый и имеет высокое содержание сахара. Если кожура тусклая и зеленоватая, то фрукт будет неспелый и кисловатый. Аромат. Спелые мандарины обладают ярко выраженным ароматом, его можно услышать даже на расстоянии. Если аромат отсутствует или плоды вообще имеют неприятный резкий запах, то это свидетельствует о том, что мандарин неспелый.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге на открытии АТБ люди устроили давку: видео стало вирусным.

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