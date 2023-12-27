Мешканці Павлограда скаржаться на зелено-бурі мандарини в АТБ (ФОТО)

Уже через кілька днів ми святкуватимемо Новий рік.

Багато хто не уявляє це свято без головного атрибута – мандаринів. Проте, щоб купити смачні та стиглі цитрусові, потрібно побігати містом – не в усіх магазинах вони якісні.

Так, мешканці Павлограда скаржаться на мандарини в одному із АТБ. На фото, яке опублікували у мережі, видно, що фрукти зелено-бурого кольору, покоцані тощо. Такі точно не пасуватимуть до новорічного столу.

Зазначимо, вартість цих цитрусових зараз в середньому 55-65 грн за кілограм.

Як правильно вибирати мандарини

Шкірка. Шукайте фрукти з гладкою та блискучою шкіркою. Це вказує на те, що мандарин вже достиг і має солодкий насичений смак. Варто уникати фруктів, які мають тьмяну чи зморшкувату шкірку. Також перевіряйте, чи немає на мандаринах дефектів або м’яких плям. Такі ознаки свідчать про те, що фрукт зіпсований і має низьку смакову якість.

Шукайте фрукти з гладкою та блискучою шкіркою. Це вказує на те, що мандарин вже достиг і має солодкий насичений смак. Варто уникати фруктів, які мають тьмяну чи зморшкувату шкірку. Також перевіряйте, чи немає на мандаринах дефектів або м’яких плям. Такі ознаки свідчать про те, що фрукт зіпсований і має низьку смакову якість. Колір шкірки. Вибирайте фрукти з яскравим насиченим помаранчевим кольором. Це свідчить про те, що мандарин буде стиглим і матиме високий вміст цукру. Якщо шкірка тьмяна та зеленкувата, то фрукт буде нестиглий і кислуватий.

Вибирайте фрукти з яскравим насиченим помаранчевим кольором. Це свідчить про те, що мандарин буде стиглим і матиме високий вміст цукру. Якщо шкірка тьмяна та зеленкувата, то фрукт буде нестиглий і кислуватий. Аромат. Стиглі мандарини мають яскраво виражений аромат, його можна почути навіть на відстані. Якщо аромат відсутній або плоди взагалі мають неприємний різкий запах, то це свідчить про те, що мандарин нестиглий.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі на відкритті АТБ люди влаштували тисняву: відео стало вірусним.

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