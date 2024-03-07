Жители Днепра могут получить материальную помощь от города: при каких обстоятельствах и какие документы нужны

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Жители Днепра, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, имеют право на получение адресной материальной помощи. Среди прочего речь идет о таких ситуациях, как болезнь, пожар или стихийное бедствие и другие обстоятельства, последствия которых жители не могут преодолеть самостоятельно.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что адресная материальная помощь выплачивается раз в год. Ее размер определяется решением городской комиссии по назначению и предоставлению адресной материальной помощи отдельным категориям граждан. Сумма помощи не может превышать 10 размеров прожиточного минимума, установленного на 1 января текущего года.

За 2023 год материальную помощь от города получили 4 541 человек на общую сумму 34 млн 273 тыс. грн. Из них на лечение от последствий вражеских ракетных обстрелов — 66 человек на 1 млн 160 тыс. гривен. В целом 99% получения такой помощи связано с лечением или реабилитацией. С начала года, по состоянию на 1 марта, материальную помощь получили уже 220 человек на общую сумму 2 млн 342 тыс. грн, — отметили в городском совете.

Какие документы нужны:

заявление;

паспорт;

идентификационный код;

справка о доходах за последние три месяца;

если помощь на лечение, то медицинская справка, где указано, в чем именно нуждается человек.

Справку о составе семьи мы из реестра берем самостоятельно, — добавили в городском совете.

Подробный перечень документов ищите на сайте!

Для назначения адресной материальной помощи заявление и документы необходимо оставить в ящике для обращений граждан по адресу: просп. Дмитрия Яворницкого, 75, 49000. Заявление и документы также можно отправить по почте по указанному адресу.

Проконсультироваться можно по этим номерам: (068) 913 46 88, (095) 415 18 54.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре стартовал прием документов на получение именной стипендии.

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