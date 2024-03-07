Жители Днепра могут получить материальную помощь от города: при каких обстоятельствах и какие документы нужны

Жители Днепра, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, имеют право на получение адресной материальной помощи. Среди прочего речь идет о таких ситуациях, как болезнь, пожар или стихийное бедствие и другие обстоятельства, последствия которых жители не могут преодолеть самостоятельно.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Отмечается, что адресная материальная помощь выплачивается раз в год. Ее размер определяется решением городской комиссии по назначению и предоставлению адресной материальной помощи отдельным категориям граждан. Сумма помощи не может превышать 10 размеров прожиточного минимума, установленного на 1 января текущего года.
За 2023 год материальную помощь от города получили 4 541 человек на общую сумму 34 млн 273 тыс. грн. Из них на лечение от последствий вражеских ракетных обстрелов — 66 человек на 1 млн 160 тыс. гривен. В целом 99% получения такой помощи связано с лечением или реабилитацией. С начала года, по состоянию на 1 марта, материальную помощь получили уже 220 человек на общую сумму 2 млн 342 тыс. грн, — отметили в городском совете.
Какие документы нужны:
Справку о составе семьи мы из реестра берем самостоятельно, — добавили в городском совете.
Подробный перечень документов ищите на сайте!
Для назначения адресной материальной помощи заявление и документы необходимо оставить в ящике для обращений граждан по адресу: просп. Дмитрия Яворницкого, 75, 49000. Заявление и документы также можно отправить по почте по указанному адресу.
Проконсультироваться можно по этим номерам: (068) 913 46 88, (095) 415 18 54.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре стартовал прием документов на получение именной стипендии.
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