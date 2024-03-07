Мешканці Дніпра можуть отримати матеріальну допомогу від міста: за яких обставин та які документи потрібні

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Мешканці Дніпра, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, мають право на отримання адресної матеріальної допомоги. Серед іншого йдеться про такі ситуації, як хвороба, пожежа або стихійне лихо та інші обставини, наслідки яких мешканці не можуть подолати самостійно.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що адресна матеріальна допомога виплачується раз на рік. Її розмір визначається рішенням міської комісії щодо призначення та надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян. Сума допомоги не може перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року.

За 2023 рік матеріальну допомогу від міста отримали 4 541 особа на загальну суму 34 млн 273 тис. грн. Із них на лікування від наслідків ворожих ракетних обстрілів — 66 осіб на 1 млн 160 тис. гривень. У цілому 99% отримання такої допомоги пов’язане з лікуванням чи реабілітацією. З початку року, станом на 1 березня, матеріальну допомогу отримали вже 220 осіб на загальну суму 2 млн 342 тис. грн, – зазначили у міській раді.

Які документи потрібні:

заява;

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка про доходи за останні три місяці;

якщо допомога на лікування, то медична довідка, де вказано, чого саме потребує людина.

Довідку про склад сім’ї ми з реєстру беремо самостійно, – додали у міській раді.

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Для призначення адресної матеріальної допомоги заяву та документи необхідно залишити у скриньці для звернень громадян за адресою: просп. Дмитра Яворницького, 75, 49000. Заяву та документи також можна надіслати поштою за вказаною адресою.

Проконсультуватися можна за цими номерами: (068) 913 46 88, (095) 415 18 54.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі стартував прийом документів на отримання іменної стипендії.

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