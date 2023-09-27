Жителей Днепропетровщины предупреждают о взрыве

Без паники!

Сегодня, 27 сентября, в Днепропетровской области будет громко — в Кривом Роге прозвучит взрыв.

Но все под контролем – он производственный и контролируется специалистами!

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Так, в 12:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере АО «Южный горно-обогатительный комбинат» (Ингулецкий район).

Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Но, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

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