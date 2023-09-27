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Мешканців Дніпропетровщини попереджають про вибух

Сьогодні 11:03
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Без паніки!
Новости Днепра про Мешканців Дніпропетровщини попереджають про вибух

Фото умовне.

Сьогодні, 27 вересня, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі пролунає вибух.

Але все під контролем – він виробничий та контролюється спеціалістами!

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (Інгулецький район).

Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Але, будь ласка, не ігноруйте тривоги!

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Новости Днепра про Мешканців Дніпропетровщини попереджають про вибухУкраїнська

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