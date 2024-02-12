Жителей Днепропетровщины предупреждают о громком взрыве: детали

Без паники – все под контролем!

Сегодня, 12 февраля, в Кривом Роге в 14:00 прогремит взрыв. Однако причин для паники нет – он производственный.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

По его словам, громче всего будет в двух районах города – Саксаганском и Центрально-Городском.

Сегодня в 14:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Но тревоги не игнорируйте!

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