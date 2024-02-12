Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Мешканців Дніпропетровщини попереджають про гучний вибух: деталі

Сьогодні 08:29
просмотров

Без паніки - все під контролем!

Новости Днепра про Мешканців Дніпропетровщини попереджають про гучний вибух: деталі

Сьогодні, 12 лютого, у Кривому Розі о 14:00 пролунає вибух. Проте причин для паніки немає – він виробничий.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

За його словами, найгучніше буде в двох районах міста – Саксаганському та Центрально-Міському.

Сьогодні о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Але тривоги не ігноруйте!

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканців Дніпропетровщини попереджають про гучний вибух: деталіУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Атака на Дніпропетровщину: знищили ракету та 6 безпілотників, пожежа на енергетичному об’єкті
Новини Дніпра
Сьогодні 07:39
Атака на Дніпропетровщину: знищили ракету та 6 безпілотників, пожежа на енергетичному об’єкті

Уночі ворог вкотре атакував Дніпропетровщину.

Важлива будь-яка інформація: на Дніпропетровщині розшукують 25-річну дівчину
Новини Дніпра
09.02.2024 17:48
Важлива будь-яка інформація: на Дніпропетровщині розшукують 25-річну дівчину

Потрібна ваша допомога!

У Кам’янському замість газу з труб потекла вода
Новини Дніпра
09.02.2024 17:21
У Кам’янському замість газу з труб потекла вода

В одному із будинків Кам'янського з газових труб потекла вода.

У Кам’янському невідомі прив’язали до авто гранату: що відомо
Новини Дніпра
09.02.2024 13:41
У Кам’янському невідомі прив’язали до авто гранату: що відомо

Власник автомобіля, побачивши боєприпас, відразу викликав на місце правоохоронців.

Наверх