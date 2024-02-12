Мешканців Дніпропетровщини попереджають про гучний вибух: деталі

Сьогодні, 12 лютого, у Кривому Розі о 14:00 пролунає вибух. Проте причин для паніки немає – він виробничий.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
За його словами, найгучніше буде в двох районах міста – Саксаганському та Центрально-Міському.
Сьогодні о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.
Але тривоги не ігноруйте!
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