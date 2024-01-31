Жителей Днепропетровщины предупредили о мощном взрыве: когда будет громко

Без паники – все под контролем!

Сегодня, 31 января, в Днепропетровской области будет громко — в 11:00 в Кривом Роге прогремит мощный взрыв.

Но причин для паники нет – он производственный.

Об этом сообщил глава Рады обороны города Александр Вилкул.

Сегодня в 11:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере ЧАО «ИНГОК» (Ингулецкий район). Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил он.

Однако, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

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