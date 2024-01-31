Мешканців Дніпропетровщини попередили про потужний вибух: коли буде гучно

Сьогодні, 31 січня, на Дніпропетровщині буде гучно – об 11:00 у Кривому Розі пролунає потужний вибух.
Але підстав для паніки немає – він виробничий.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Сьогодні об 11:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі ПрАТ «ІНГЗК» (Інгулецький район). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив він.
Проте, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!
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