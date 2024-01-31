Новий законопроєкт про мобілізацію в Україні: хто відтепер матиме право на відстрочку

У законопроєкті передбачені певні новації.

У вівторок, 30 січня, Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Перелік ключових змін шукайте ТУТ!

Новий законопроєкт про посилення мобілізації пропонує зберегти загальні правила надання відстрочки під час мобілізації, але певні новації все ж є.

Отже, відстрочку від мобілізації відтепер матимуть:

громадяни, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас у зв’язку із закінченням строку військової служби, зокрема ті, хто відслужив 36 місяців (тривалість відстрочки визначатиме Ставка верховного головнокомандувача);

громадяни, які були звільнені з військової служби після повернення з полону;

строковики, звільнені зі служби під час дії воєнного стану (відстрочка діє шість місяців);

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, а також ті, хто здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий без урахування спеціальності (інтерни, докторанти).

Водночас, як і раніше, відстрочка залишається для наступних категорій громадян:

ті, хто був заброньований від служби відповідно до закону;

особи з інвалідністю та ті, хто визнаний непридатним до служби згідно висновку ВЛК;

військовозобов’язані, що мають на утриманні трьох і більше дітей (за умови, що немає заборгованості за аліментами);

військовозобов’язані, що самотужки виховують дитину;

військовозобов’язані, що виховують дитину-інваліда або дитину з важкою хворобою;

усиновителі та опікуни, що мають на утриманні дітей-сиріт;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками, чи іншим близьким родичем;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ;

військовозобов’язані, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час відбиття російської агресії, починаючи з 2014 року.

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