Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Уночі пішла з дому: на Дніпропетровщині розшукують 13-річну дівчинку

Сьогодні 08:19
просмотров

Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Уночі пішла з дому: на Дніпропетровщині розшукують 13-річну дівчинку

У Нікополі поліцейські встановлюють місцеперебування 13-річної Анни Удовиченко.

30 січня близько 23:00 дівчинка пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Примети: на вигляд 13 років, зріст 150 см, середньої статури, волосся руде коротке.

Була одягнена: червона куртка, чорні лосини, бежева кофта.

Якщо ви бачили Анну чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 0668886230, 0504509140, 0663881584, 0959382756 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розшукують 12-річну дівчинку

Читайте також:

Новости Днепра про Уночі пішла з дому: на Дніпропетровщині розшукують 13-річну дівчинкуУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі жителі гуртожитків перекрили дороги, бо їм відключили електрику: подробиці
Новини Дніпра
Вчора 19:04
У Кривому Розі жителі гуртожитків перекрили дороги, бо їм відключили електрику: подробиці

У Кривому Розі люди перекрили дороги, бо їм відрізали світло…

У Синельниківському районі ракета поцілила біля приватного будинку: що відомо
Новини Дніпра
Вчора 18:38
У Синельниківському районі ракета поцілила біля приватного будинку: що відомо

Крім дронів-камікадзе, 30 січня по Дніпропетровщині поцілили ракетою.

Пішла з дому та не повернулася: у Дніпрі розшукують 12-річну дівчинку
Новини Дніпра
Вчора 16:12
Пішла з дому та не повернулася: у Дніпрі розшукують 12-річну дівчинку

Придивіться уважно до фото!

У Дніпропетровській області молодика, який провалився під кригу, знайшли мертвим
Новини Дніпра
Вчора 15:54
У Дніпропетровській області молодика, який провалився під кригу, знайшли мертвим

У Дніпропетровській області 20-річний чоловік загинув у крижаній воді.

Наверх