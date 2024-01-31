Уночі пішла з дому: на Дніпропетровщині розшукують 13-річну дівчинку

Потрібна ваша допомога!

У Нікополі поліцейські встановлюють місцеперебування 13-річної Анни Удовиченко.

30 січня близько 23:00 дівчинка пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Примети: на вигляд 13 років, зріст 150 см, середньої статури, волосся руде коротке.

Була одягнена: червона куртка, чорні лосини, бежева кофта.

Якщо ви бачили Анну чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 0668886230, 0504509140, 0663881584, 0959382756 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розшукують 12-річну дівчинку.

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