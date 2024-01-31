Уночі пішла з дому: на Дніпропетровщині розшукують 13-річну дівчинку

У Нікополі поліцейські встановлюють місцеперебування 13-річної Анни Удовиченко.
30 січня близько 23:00 дівчинка пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.
Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
Примети: на вигляд 13 років, зріст 150 см, середньої статури, волосся руде коротке.
Була одягнена: червона куртка, чорні лосини, бежева кофта.
Якщо ви бачили Анну чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 0668886230, 0504509140, 0663881584, 0959382756 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
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