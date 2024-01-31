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  • Спортсменка із Дніпра виборола “золото” та “срібло” на Кубку Європи з фехтування

Спортсменка із Дніпра виборола “золото” та “срібло” на Кубку Європи з фехтування

Сьогодні 07:00
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Вітаємо!

Новости Днепра про Спортсменка із Дніпра виборола

Нещодавно у сербському місті Новий Сад пройшов Кубок Європи з фехтування серед кадетів. На цих змаганнях фехтувальниця із Дніпра Марія Середа виборола “золото” в особистому заліку та “срібло” у складі команди.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Це перша особиста перемога спортсменки на міжнародних змаганнях, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Марія – вихованка спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №6.

Вітаємо дівчину та її тренера Сергія Комарова з таким досягненням!

Новости Днепра про Спортсменка із Дніпра виборола

Нагадаємо, раніше ми писали, що школярі із Дніпра можуть безкоштовно освоїти професію машиніста локомотива та начальника вокзалу: деталі.

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