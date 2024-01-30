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Два лицея Днепра ждут изменения: в чем дело

Сегодня 20:05
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В Днепре два лицея получат название.

Новости Днепра про Два лицея Днепра ждут изменения: в чем дело

На сайте горсовета появился документ, в котором говорится о присвоении двум лицеям Днепра новых названий. Речь идет об учебных заведениях №31 и №67.

Оба официально называются Днепровскими лицеями с указанием номера. Теперь им планируют дать названия — «Приоритет» и «Источник».

Так, Днепровский лицей №31 будет называться – Днепровский лицей №31 «Приоритет». А №67 — Днепровский лицей №67 «Источник».

На документе нет подписи городского головы, поэтому он еще не вступил в силу. Проект решения должен быть рассмотрен на сессии Днепровского городского совета.

Если решение будет принято, то профильные комитеты должны утвердить уставы учебных заведений, а также оформить необходимую документацию.

Новости Днепра про Два лицея Днепра ждут изменения: в чем дело

Новости Днепра про Два лицея Днепра ждут изменения: в чем дело

Напомним, ранее планировали перепрофилировать десятки школ: какие из них станут гимназиями и лицеями. Это связано со следующим этапом реформы НУШ. Теперь начальная, средняя и старшая школы будут базироваться в отдельных учебных заведениях. То есть, гимназии это для учеников 5-9 классов, лицеи с профилем — для 10-11.

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